Алина Загитова: «В Новогорске очень длинный день всегда, потому что здесь ставят программы для целого сезона. Иногда есть ночные постановки»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала, как ставятся программы для фигуристов в Новогорске.

«Давайте заглянем на каток – там как раз идет постановка программы , с которой она будет катать в шоу Ильи Изяславича (Авербуха).

Как раз в Новогорске очень длинный день всегда, потому что именно здесь ставят программы для целого сезона. Иногда есть ночные постановки, иногда дневные, как сегодня.

Потом Аня пойдет на свою тренировку. Такое тоже бывает. Длинный день.

Программы именно на соревнования ставятся где-то три часа, и это не один день. Моя олимпийская программа где-то неделю ставилась. У всех по-разному», – сказала Загитова в видео Первого канала.

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