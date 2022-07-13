Оксана Грищук: «Перед Нагано-1998 Платов страдал от боли, Тарасова без остановки курила, а я пахала за двоих и от бессилия иногда плакала»

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук рассказала об отношениях с тренером , которая готовила пару Грищук – к Нагано-1998.

– Вы, наверное, удивитесь, но на самом деле мы с Тарасовой тогда работали душа в душу. Я слышала, что она говорила про меня потом. И понимаю, что это было от злости, что мы не подписали с ней четырехгодичный контракт и ей не удалось получить с нас дополнительные деньги. Плюс я сказала правду насчет обмана с премиальными за Олимпиаду: я получила за победу всего 700 долларов вместо обещанных ею квартиры, машины, дачного участка и высокого гонорара.

Но если честно, в период подготовки у меня с Тарасовой вообще никаких проблем не было. Я чувствовала ее родным человеком. Мы часто готовили и ели вместе, собирались у нее дома, говорили по душам, обменивались подарками.

Помню, когда я сняла новую квартиру, они с Ильей Куликом притащили огромный цветок на новоселье. Мы действительно были почти семьей. Она состояла из нас с Татьяной Анатольевной, Жени, , Иры Романовой с Игорем Ярошенко. Я так прониклась к ней, что даже называла второй мамой.

– А как же конфликты, о которых говорили в интервью вы обе? Ругань, брошенная на лед сумочка и так далее?

– Я в любой ситуации хочу вспоминать только хорошее. Но олимпийский сезон – это всегда нервы. А тут это было вдвойне или втройне. Каждый переживал нашу ситуацию по-своему: Женя страдал от боли и мучился, что нас подведет; Тарасова без остановки курила и стонала; а я пахала за двоих и от бессилия иногда плакала. Мне было очень страшно, что мы не сможем подготовиться, что Женя в самый важный момент упадет и мы проиграем... Я жутко боялась потерять титул. Четыре года мы были первой парой в мире, и тут корона может упасть с наших голов.

Мы с Женей обратились к Татьяне Анатольевне, уже будучи титулованными спортсменами. Поэтому конечно, она чувствовала на себе огромный груз ответственности и боялась нас подвести. Но при всем этом мы старались быть заодно, несмотря даже на беспокойную – мне кажется, это самое правильное слово – ситуацию.

– Если резюмировать, как вы относитесь к Тарасовой сейчас?

– Бог учит прощать и отпускать обиды. С Татьяной Анатольевной у нас было много теплых, по-настоящему семейных моментов. В определенный период времени она была для меня по-настоящему близким человеком. Что она говорила про меня потом – наверное, это от излишнего желания защититься. Хотя я считаю, это не очень умно: думать, что если ты плохо напишешь про Грищук, тем самым возвысишь себя. Здесь я хочу повторить слова великого человека, который вспомнил детскую присказку: кто как обзывается – тот так и называется.

Я не хочу отвечать той же монетой. Не хочу весь наш тот период мазать черными красками, ведь было и хорошее... – сказала Грищук.

«Платов всегда был в меня влюблен. Это сковывало и закрывало». Интервью суперфигуристки Оксаны Грищук, которая 30 лет живет в США