Татьяна Тарасова: «Дэвис и Смолкин были, есть и останутся российской парой в фигурном катании»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина о том, что они продолжают выступать за сборную России и не переходят в США.

Ранее танцевальный дуэт прошел просмотр в Федерации фигурного катания США.

«А кто писал все эти сплетни про Диану и Глеба? Писали сплетники, им должно быть стыдно.

Даже не хочу вдаваться в эту тему. Диана и Глеб были, есть и останутся российской парой в фигурном катании», – сказала Тарасова.

Тайный брак Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – верный шаг в сборную США. Неужели и правда перейдут?

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?