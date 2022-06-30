«Хотела бы провести собрание». Татьяна Тарасова планирует обсудить с российскими фигуристами тему перехода в другие сборные

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова намерена провести собрание с российскими фигуристами по теме их возможного перехода в другие сборные.

Ранее стало известно, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин сегодня пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США. 

«Если сейчас раскручивать тему перехода Смолкина и Дэвис, то фигуристы, которые раньше не рассматривали такую же возможность, задумаются над тем, чтобы год не сидеть без дела.

Сейчас у меня нет ни малейшего представления, что действительно происходит, я просто рассуждаю, но на следующей неделе я поеду в Новогорск, где хотела бы провести собрание с нашими фигуристами, высказать свое мнение по этому поводу.

Надо посмотреть, что ребята думают по этому вопросу. Дэвис и Смолкин – хорошая пара, но нужно понять, что думают ребята, которые находятся ближе к первому месту.

Конечно, они вряд ли откровенно обо всем расскажут, но их настроения я понять смогу», – сказала Тарасова. 

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