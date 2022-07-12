«У нас новый номер, мы кайфуем. Смотрим на Кондратюка, который прыгает свои нереальные четверные». Букин об участии в шоу Авербуха

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, поделился эмоциями от участия в ледовом шоу Ильи Авербуха в Сочи.

– Иван, а у тебя как дела?

– Замечательно! Сочи – прекрасный город. Спасибо Илье за приглашение. Мы наслаждаемся этим. Можно сказать, погрузились в другой мир. Это очень интересно и развивает тебя, как спортсмена.

– 22 шоу катать готовы?

– Конечно, это нелегко. Но это большое удовольствие. Но это очень интересно, захватывающе. У нас новый номер, мы кайфуем. Смотрим на Марка (Кондратюка), который прыгает свои нереальные четверные.

– Как к новому сезону идет подготовка?

– Пока что мы здесь. А дальше будем смотреть, как все будет складываться. В конце сентября у нас контрольные прокаты. Надеюсь, что все будет хорошо. И там увидимся, – сказал Букин.