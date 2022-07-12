Роднина о словах Риди про неучастие России в Олимпиаде: «У них выработался инстинкт: если Россия, то это плохо. На инстинкт обычно опираются животные»

Трехкратная олимпийская чемпиона по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возможном недопуске российских спортсменов на Игры-2024 в Париже.

Ранее почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Крэйг Риди заявил, что участие России будет маловероятным из-за ее отсутствия на квалификационных соревнованиях.

«У них выработался инстинкт: если Россия, то это плохо. Надо обязательно как-то насолить нашим спортсменам. На инстинкт обычно опираются животные.

Не знаю, что у них там в головах. Олимпийские игры должны проходить при участии всех стран», – заявила Роднина.