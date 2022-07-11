Ягудин о Гран-при в Шеффилде: «Пока там нет наших, пусть хоть в Зимбабве проводят»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил новость о проведении этапа Гран-При в британском Шеффилде.

Соревнования должны были пройти в Китае, но были перенесены из-за антиковидных ограничений.

«Мне вообще все равно! Этапы Гран-при проходят во многих странах – США, Канаде, Китае, России, Японии, долгое время была Германия.

Пока там нет наших, пусть хоть в Зимбабве проводят», – заявил Ягудин.

Этап в Шеффилде состоится 11-13 ноября. Российские фигуристы на данный момент отстранены от международных стартов.

Фигурка едет в Англию! Почему Гран-при отдают Шеффилду и зачем все это нужно британцам?

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