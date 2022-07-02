Умер серебряный призер чемпионата мира-1982 Станислав Леонович

Умер серебряный призер чемпионата мира-1982 по фигурному катанию Станислав Леонович.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщила его ученица Сара Абитболь, выступавшая в паре со Стефаном Бернади. После переезда во Францию Станислав Леонович тренировал этот французский дуэт – под его руководством фигуристы завоевали медали чемпионатов Европы и мира.

Леонович в паре с Мариной Пестовой трижды становился чемпионом СССР, брал серебряные и бронзовые медали на чемпионатах Европы и мира, стал четвертым на Олимпиаде-1980 в Лэйк-Плесиде.

В 1982 году Станислав Леонович стал заслуженным мастером спорта СССР, а через 6 лет был удостоен звания заслуженного тренера СССР.

Леонович тренировал двукратных олимпийских чемпионов – Екатерину Гордееву и Сергея Гринькова.

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