Евгений Рукавицын: «Одна программа Алиева полностью готова, по второй пока есть вопросы. У Игнатова готовы две программы»

Тренер Евгений Рукавицын рассказал о работе и над программами для будущего сезона.

«Одна программа у Димы полностью готова, по второй пока есть вопросы – решили взять время, чтобы понять, верным ли был этот выбор.

У Макара готовы обе программы, сейчас он их вкатывает. Сбор прошел очень плодотворно, и это для меня главное сейчас. Все в порядке, никаких травм и болезней.

Особенно хочу поблагодарить команду , благодаря которой самые юные члены нашей команды уезжают с наших совместных сборов в Кисловодске с мощным зарядом позитива и стимулом двигаться дальше», – сказал Рукавицын.

Совместный сбор групп Рукавицына и Соколовской проходил в Кисловодске с 6 июня.