Евгений Рукавицын: «Одна программа Алиева полностью готова, по второй пока есть вопросы. У Игнатова готовы две программы»

Тренер Евгений Рукавицын рассказал о работе Дмитрия Алиева и Макара Игнатова над программами для будущего сезона.
«Одна программа у Димы полностью готова, по второй пока есть вопросы – решили взять время, чтобы понять, верным ли был этот выбор.
У Макара готовы обе программы, сейчас он их вкатывает. Сбор прошел очень плодотворно, и это для меня главное сейчас. Все в порядке, никаких травм и болезней.
Особенно хочу поблагодарить команду Светланы Соколовской, благодаря которой самые юные члены нашей команды уезжают с наших совместных сборов в Кисловодске с мощным зарядом позитива и стимулом двигаться дальше», – сказал Рукавицын.
Совместный сбор групп Рукавицына и Соколовской проходил в Кисловодске с 6 июня.