«Эмоции совсем другие, не как у нас. Очень классная атмосфера». Фигуристки Усачева и Хромых посетили матч ЦСКА – «Зенит»

Фигуристки Дарья Усачева и Майя Хромых рассказали о впечатлениях от матча ЦСКА – «Зенит» (0:3) в рамках Кубка PARI Премьер.
– Почему вы решили посетить матч ЦСКА – «Зенит»?
Усачева: Нас пригласили.
Хромых: И мы согласились.
– Это следствие товарищеской игры в Новогорске?
Усачева: Да.
– Это первый ваш поход на футбольный матч?
Усачева: У меня первый.
Хромых: Для меня второй. Я была в Санкт-Петербурге на матче в прошлом году.
– Каков шанс, что теперь будете болеть за ЦСКА?
Усачева: Мне понравилось! Я бы еще сходила на матч. Эмоции совсем другие, не как у нас.
Хромых: Очень классная атмосфера!
Тривела Бакаева и 2 пенальти – так «Зенит» разгромил ЦСКА. Победил всех на Кубке PARI Премьер, но не гарантировал первое место