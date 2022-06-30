«Эмоции совсем другие, не как у нас. Очень классная атмосфера». Фигуристки Усачева и Хромых посетили матч ЦСКА – «Зенит»

Фигуристки Дарья Усачева и рассказали о впечатлениях от матча ЦСКА – «Зенит» (0:3) в рамках Кубка PARI Премьер.

– Почему вы решили посетить матч ЦСКА – «Зенит»?

Усачева: Нас пригласили.

Хромых: И мы согласились.

– Это следствие товарищеской игры в Новогорске?

Усачева: Да.

– Это первый ваш поход на футбольный матч?

Усачева: У меня первый.

Хромых: Для меня второй. Я была в Санкт-Петербурге на матче в прошлом году.

– Каков шанс, что теперь будете болеть за ЦСКА?

Усачева: Мне понравилось! Я бы еще сходила на матч. Эмоции совсем другие, не как у нас.

Хромых: Очень классная атмосфера!

Тривела Бакаева и 2 пенальти – так «Зенит» разгромил ЦСКА. Победил всех на Кубке PARI Премьер, но не гарантировал первое место