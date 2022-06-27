Максим Траньков: «Тарасова и Морозов на сборе в Новогорске. Я здесь же, продолжаю работать тренером с дружной командой группы Тутберидзе»

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков продолжает сотрудничество с серебряными призерами Олимпиады-2022 Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым

Тарасова 17 июня вышла замуж за экс-фигуриста, олимпийского чемпиона Сочи-2014 Федора Климова.

«17-го ребята сыграли свадьбу, а уже 20 июня Тарасова и Морозов вернулись к работе на сборе в Новогорске. Я здесь же, продолжаю работать тренером с дружной командой специалистов группы Этери Георгиевны Тутберидзе.

Впереди у ребят выступление в шоу Ильи Авербуха, а затем снова подготовка к сезону», – сказал Траньков.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря

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