Загитова о посещении турнира по боксу: «Было очень интересно смотреть, какие движения делают профессионалы. Возьму на заметку на будущее»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями от посещения соревнований по боксу в Москве.

«Мне вчера оказалось мало одного мероприятия, связанного с боксом.🥊

Поэтому я приехала на суперфинал турнира под названием «Лига бокса. Интерконтинентальный Кубок».🤩 Было очень интересно наблюдать за ходом боев, смотреть, какие движения и в какой ситуации делают профессионалы. Возьму на заметку на будущее.✅

Я ни на секунду не сомневалась в том, что российская сборная выиграет, поэтому от души поздравляю наших спортсменов! Это абсолютно заслуженная победа 🙌🏻», – написала Загитова в телеграм-канале.

25 июня Загитова также поучаствовала в боксерском мастер-классе, прошедшем в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках».

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