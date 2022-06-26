Загитова о посещении турнира по боксу: «Было очень интересно смотреть, какие движения делают профессионалы. Возьму на заметку на будущее»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями от посещения соревнований по боксу в Москве.

«Мне вчера оказалось мало одного мероприятия, связанного с боксом.🥊

Поэтому я приехала на суперфинал турнира под названием «Лига бокса. Интерконтинентальный Кубок».🤩 Было очень интересно наблюдать за ходом боев, смотреть, какие движения и в какой ситуации делают профессионалы. Возьму на заметку на будущее.✅

Я ни на секунду не сомневалась в том, что российская сборная выиграет, поэтому от души поздравляю наших спортсменов! Это абсолютно заслуженная победа 🙌🏻», – написала Загитова в телеграм-канале.

25 июня Загитова также поучаствовала в боксерском мастер-классе, прошедшем в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках».

 

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