Алексей Ягудин: «Спортсмены идут в спорт, чтобы становиться чемпионами Европы и мира. Поэтому надеемся, что бред с недопуском наших скоро закончится»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался об отстранении сборной России от международных турниров.

«Если мы берем фигурное катание, то, я так думаю, мы следующий год точно проведем без международных турниров, нам запрещено.

Но я сегодня уже разговаривал с организаторами, у меня есть весь список турниров, которые будут проходить на территории России целый сезон, соревнований куча, огромное количество.

Здесь не надо лукавить, все-таки спортсмены идут в спорт для того, чтобы становиться чемпионами Европы и мира, олимпийскими чемпионами. Поэтому надеемся, что этот бред с недопуском наших спортсменов скоро закончится», – сказал Ягудин.