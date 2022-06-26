Алексей Ягудин: «Спортсмены идут в спорт, чтобы становиться чемпионами Европы и мира. Поэтому надеемся, что бред с недопуском наших скоро закончится»

Теги Алексей Ягудин сборная России Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался об отстранении сборной России от международных турниров.

«Если мы берем фигурное катание, то, я так думаю, мы следующий год точно проведем без международных турниров, нам запрещено.

Но я сегодня уже разговаривал с организаторами, у меня есть весь список турниров, которые будут проходить на территории России целый сезон, соревнований куча, огромное количество.

Здесь не надо лукавить, все-таки спортсмены идут в спорт для того, чтобы становиться чемпионами Европы и мира, олимпийскими чемпионами. Поэтому надеемся, что этот бред с недопуском наших спортсменов скоро закончится», – сказал Ягудин.

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