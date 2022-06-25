Анна Щербакова: «Думаю, что справилась сегодня со своей задачей в брейк-дансе. Было весело, я повторяла заранее заготовленную программу»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась впечатлениями от баттла по брейк-дансу против участника шоу «Танцы на ТНТ» Антона Тонски в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».

«Это было очень классно, тут заряжающая атмосфера. Хочется попробовать себя в брейк-дансе еще, я еще схожу на профессиональную тренировку. Было весело, я повторяла заранее заготовленную программу.

Я думаю, что справилась сегодня со своей задачей в брейк-дансе. Здорово, что на Дне московского спорта можно попробовать себя в любом виде спорта», – сказала Щербакова.