Евгений Семененко: «Мне нравится, что я обитаю спортивном и медицинском мире. Вижу разных людей, это накладывает отпечаток на образ мыслей»

Российский фигурист рассказал о совмещении спортивной карьеры и учебы в медицинском вузе.

– Я долго думал, куда поступать. В «Лесгафта», конечно, мне было бы намного легче совмещать учебу и спорт. Но я также хорошо понимал, что по прошествии нескольких лет после школы, а тем более, если бы уже окончил один вуз и была бы профессия, вряд ли мне захотелось получать второе образование, поступать в медицинский и снова проходить все круги очень сложного образования еще 6 лет.

– То есть ты честно первый год учился? Не просто так числился для галочки.

–- В медицинском институте невозможно числиться для галочки. Первый семестр шел в ногу с однокурсниками, пропускал занятия, только когда были соревнования, но все контрольные точки и зачеты с меня требовали, я все сдавал. Зимняя сессия совпала по срокам с чемпионатом России, поэтому экзамены по химии и истории сдал чуть позже.

Второй семестр получился сложнее, я пропустил месяц занятий, даже планировал брать академотпуск, но потом решил, что справлюсь, и практически сделал это, осталось досдать несколько зачетов, и впереди сессия.

– Одногруппники следили за твоими выступлениями?

– Конечно. Поддерживали, университет выставлял посты в соцсетях.

Мне на самом деле нравится, что я обитаю в двух мирах – спортивном и медицинском. Вижу людей совершенно разных, а это накладывает отпечаток на образ мыслей, менталитет и прочее.

– Наверное, хочешь стать спортивным врачом?

– Нет. Я учусь на лечебном факультете, а узкая специализация после 6 курса, – сказал Семененко.