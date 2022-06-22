Короткая программа Семененко поставлена под «Адажио Альбинони», в произвольной будет k-pop

Российский фигурист рассказал о программах для нового сезона.

– Новую короткую программу «Адажио Альбинони» вы оставите на новый сезон или поставите другую?

– Думаю, я буду катать ее в новом сезоне. Мы специально готовили эту программу к Кубку Первого канала. После Олимпиады Адам Соля приехал к нам в Петербург на несколько дней, и эту программу быстро поставили. Музыку предложил Алексей Николаевич.

– У этой программы есть либретто? Что ты представляешь, когда ее катаешь?

– Если вы говорите об истории, то с тренерами мы придумали для этой программы образ гражданина Кале, который идет на самопожертвование ради спасения родного города.

Мне кажется, после первого показа этой программы на Кубке Первого канала публика оценила ее хорошо.

– Новую произвольную делали с Ильей Авербухом?

– Ставил Илья Изяславич. Музыку предложил я. Это k-pop (корейская поп-музыка). Я уже видел информацию, что это якобы BTS. Нет. Опровергну слухи. Но исполнителя пока не назову, сохраню в тайне. Программа получается интересной. Мне нравится, что короткая и произвольная – разные. Классика и такой современный стиль.

– Ты в первый раз работал с Авербухом?

– Да, впервые. И для меня это бесценный опыт. профессионал во всем. У него все отлажено, отработано. Меня поразило, насколько быстро была сделана музыка для программы. Он указал время, какие именно фрагменты надо взять, и через 10 минут все было готово.

Да и вообще, во время постановочной работы, видно, что Илья профи во всем. Опыт у него огромный. Сколько номеров уже поставлено.

Когда я предложил музыку для новой произвольной, он немного удивился, но сказал: «Давай попробуем». И получилось, считаю, интересно, – сказал Семененко.