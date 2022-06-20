Загитова о переносе шоу Навки со своим участием: «Таким было решение организаторов и, к сожалению, от меня это никак не зависело»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о переносе спектакля «Аленький цветочек» со своим участием.

Ледовое шоу Татьяны Навки будет проходить в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Сейчас в расписании указано, что с 8 июля по 4 августа там выступит Камила Валиева, с 6 по 31 августа – Загитова.

«Друзья! Хочу сделать небольшое объявление. Как уже многие знают, даты шоу «Аленький цветочек» с моим участием немного сместились. Таким было решение организаторов и, к сожалению, от меня это никак не зависело.

Понимаю, что некоторые из вас покупали билеты с желанием увидеть меня в роли Настеньки. Но уверяю, представление с другим составом участников подарит вам не меньше эмоций. Надеюсь на ваше понимание! Увидимся на предстоящих шоу», – написала Загитова в телеграм-канале.