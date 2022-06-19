Самойлов о переходе в Польшу: «Первые месяцы было тяжело. Много думал: «На хрена мне это надо?» Я сделал это необдуманно, но не прогадал»

Польский фигурист , ранее выступавший за Россию, рассказал, не жалеет ли о переходе в другую страну.

Самойлов тренируется в итальянской Энье.

– Ты будешь принимать участие в международных турнирах в следующем сезоне. Какое ощущение от того, что успел перейти?

– Облегчение есть. Причем я сделал это идеально вовремя, чуть-чуть позже – и все, опоздал бы, на волоске все было. Подфартило. Но, кстати, как раз из российских спортсменов никто не писал, мол, завидую.

– Не тяжело в другой культуре? У многих по-разному сейчас проходит эмиграция.

– Как раз об этом думал – честно, сложно. Мне пишут: «Ты в Италии, круто, на фига тебе Россия?» Я все понимаю, но, если бы меня спросили, я бы не стал здесь жить. Приезжать – да. Может, возраст такой. Когда мне будет за 40, с семьей и детьми и на балкончике с вином – с удовольствием. И ничего не надо.

Был бы я помоложе – тоже не до этих мыслей было бы, спокойно. А в 23 года ты прямо в разгаре, заработок, все друзья. Да даже личная жизнь. Тут с этим тоже непросто.

– Почему? Скачай Tinder какой-нибудь.

– Кстати, не задумывался. Языковой барьер есть. Я сюда приехал с нулем английского. Один в новую страну без языка и без всего, без друзей. Я заново начал жить. Слава богу, местные ребята помогали, начинали общаться, растормошили. Но при таком планировании можно было и бомжом остаться, ха-ха. Тем не менее не жалею.

– Но варианта вернуться в Россию у тебя нет?

– В данной ситуации – нет. А ты бы знал, как хочется. Наверное, я мог бы тренироваться на негосударственных, частных катках.

Когда оформляли переход, мне федерация говорит: «Ты не можешь тренироваться в России. Готов за границей?» Не знаю, что у меня в голове было, но я даже особо не думал, сразу ляпнул: «Да поехали». И только когда я собирался на самолет, осознал масштаб изменений. Накрыло, конечно: что я буду делать вообще там?

– Федерация тебя на слабо взяла, получается.

– Ну да. Мне родители сказали: сам решай, это твоя жизнь. Пусть я сделал это необдуманно, но я не прогадал, считаю. Я тут много болел, первые месяцы было тяжело. Много думал: «На хрена мне это надо?» Проскочила мысль раза четыре, что все, завтра беру билет обратно, хватит.

– У тебя есть объяснение, почему федерация так против переходов и тебе его в том числе блокировала?

– Я не понимаю. Я много чего не понимаю. В 2018-м я же вошел, например, в шестерку на чемпионате России, – но в сборную не попал, ни в основу, ни в резерв. Думал, что понимаю принцип формирования. Но после этого перестал что-то понимать, – сказал Самойлов.