Дарья Усачева: «До отпуска собрала дупель, остальные прыжки собираю. Сейчас спокойно, не было еще ни одного болевого момента»

Российская фигуристка рассказала о своих впечатлениях от сбора в Новогорске и ожиданиях от нового сезона.

«Уже соскучилась по льду, по тренировкам. Плюс в Новогорске мы раз в год, поэтому по нему тоже все соскучились. Здесь атмосфера рабочая, хорошая.

Ждала выхода на лед, ждала прыжков. Пока был отпуск в мае, боль полностью ушла (в ноябре фигуристка досрочно завершила сезон из-за травмы ноги – Sports.ru), и спокойно можно начинать входить в режим.

Собрала то, что собрала до отпуска – это дупель, остальные прыжки собираю. Сейчас спокойно, не было еще ни одного болевого момента, слава богу. Я делаю в зале новые прыжки, например, что не могла делать месяц назад, и прямо улыбаюсь – не больно же. Прямо искренняя радость за это.

Ожидания от сезона – просто снова выйти на соревнования, снова выйти на публику. Хочется, чтобы мои программы стали для людей еще интереснее, и катание нравилось больше», – сказала Усачева в сюжете Первого канала.