Усачева о восстановлении после травмы: «Сейчас все хорошо. За время лечения я много что переосмыслила, что дало мне много мотивации, поэтому работаем дальше»

Российская фигуристка подвела итоги сезона-2021/22.

«Этот сезон был очень неоднозначным и трудным. Слава богу, все трудности позади…

На Гран-при в Японии я получила травму и не имела возможности проводить сезон дальше. В одной минуте этого видео все полгода и все мое восстановление. Немного того, как это было за кадром, так сказать.

Сейчас все хорошо, поэтому хочу сказать большое спасибо моим родителям, друзьям, тренерам за невероятную поддержку. Также отдельное спасибо нашей федерации за помощь и возможности для скорейшего восстановления. И, конечно же, вам за сотни приятных сообщений.

За время лечения я много что переосмыслила, что дало мне много мотивации, поэтому работаем дальше», – написала Усачева.