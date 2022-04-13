Дарья Усачева: «Планы – восстановиться и дальше продолжать борьбу. После травмы настроя на это еще больше»

Российская фигуристка рассказала о восстановлении после травмы, которую она получила осенью.

«Потихоньку идет восстановление, без скачков, чтобы снова ничего не случилось. Прыжки постепенно восстанавливаю. В плане тренировок все так же, просто делаю те элементы, которые мне необходимы.

Теперь планы – восстановиться, отпуск, дальше продолжать борьбу. После травмы настроя на это еще больше.

Переживала первый день, потом стала восстанавливаться. Психолога у меня не было, не было мыслей – все, конец. Занималась всем, чем можно было заниматься, готовилась к ЕГЭ, ко мне часто приходили ребята, поддерживали», – сказала Усачева.