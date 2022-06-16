Мария Захарова: «Международные федерации должны понять, не интересно ли им соревноваться против российских спортсменов. Или они хотят жить в мире иллюзий?»

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Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решения международных федераций об отстранениях российских спортсменов.

«Они (международные федерации – Sports.ru) должны понять, не интересно им соревноваться против российских спортсменов или нет, они должны понять, интересно ли им жить в мире мирового спорта.

Они хотят жить в мире права и законности? Или они хотят жить в мире иллюзий, фантазий, лжеидеалов и этой постправды? Вот это то, что по большому счету сейчас стоит на кону», – заявила Захарова.

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