Мария Захарова: «Международные федерации должны понять, не интересно ли им соревноваться против российских спортсменов. Или они хотят жить в мире иллюзий?»

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решения международных федераций об отстранениях российских спортсменов.

«Они (международные федерации – Sports.ru) должны понять, не интересно им соревноваться против российских спортсменов или нет, они должны понять, интересно ли им жить в мире мирового спорта.

Они хотят жить в мире права и законности? Или они хотят жить в мире иллюзий, фантазий, лжеидеалов и этой постправды? Вот это то, что по большому счету сейчас стоит на кону», – заявила Захарова.