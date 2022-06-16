«ISU погорячились. Считаю, это произошло на антироссийской волне, тем более что наши девушки выигрывали все». Александр Зайцев о повышении возрастного ценза

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Зайцев оценил решение Международного союза конькобежцев (ISU) повысить возрастной ценз до 17 лет.

«Я думаю, они (ISU) погорячились. Раньше мы шли в школу, не умея ни читать, ни писать, нас потом этому научили.

Сейчас дети в школу приходят уже с умением писать, читать, еще и Zoom родителям на компьютер поставить могут. Идет омоложение человечества в принципе.

Конечно, дети меньше боятся, но и с ними надо уметь работать. Я считаю, это на антироссийской волне произошло, тем более что наши девушки выигрывали все, брали все пьедесталы.

В других странах не готовы к этому. Думаю, эта временная мера отойдет с годами», – заявил Зайцев.

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