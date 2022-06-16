Олег Матыцин: «Международный спорт уже начал понимать: без России нет нормального развития. Поэтому рано или поздно мы сможем вернуться»

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что российские спортсмены вернутся на международные соревнования после отстранений.

«Мы видим, что международный спорт уже начал понимать: без России у них нет нормального развития. Поэтому рано или поздно мы сможем вернуться на международную арену.

При этом мы сами большая, сильная и самодостаточная страна, которая, как мы видим, готова, справляться даже с самыми серьезными вызовами», – сказал Матыцин.

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