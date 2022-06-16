Олег Матыцин: «Международный спорт уже начал понимать: без России нет нормального развития. Поэтому рано или поздно мы сможем вернуться»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что российские спортсмены вернутся на международные соревнования после отстранений.

«Мы видим, что международный спорт уже начал понимать: без России у них нет нормального развития. Поэтому рано или поздно мы сможем вернуться на международную арену.

При этом мы сами большая, сильная и самодостаточная страна, которая, как мы видим, готова, справляться даже с самыми серьезными вызовами», – сказал Матыцин.

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