Матыцин о хоккее «3 на 3»: «Новый проект показал, что Россия является законодателем мод»

Министр спорта РФ заявил, что Россия стала законодателем мод в хоккее «3 на 3».

Вчера завершился турнир по хоккею в таком формате, организованный . Его выиграла команда Ярославля.

«Мое присутствие на этом турнире уже говорит о том, что министерство спорта заинтересовано в организации подобных соревнований. У этого проекта большое будущее.

Что касается формальной стороны и включения турнира в календарный план, то инициативу ФХР министерство поддержит. Важно, что такие турниры будут способствовать массовости спорта, а хоккей сам по себе является таковым.

Новый проект является показателем того, что Россия является законодателем мод. Сейчас это важно как никогда, ведь мы делаем все для популяризации спорта именно внутри страны», – сказал Олег Матыцин.