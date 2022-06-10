Матыцин о включении в санкционный список Украины: «Это лишь выражение позиции Зеленского и несогласие на налаживание продуктивных взаимоотношений с Россией»

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на попадание в санкционный список Украины.

Указ подписал глава государства Владимир Зеленский.

«Санкционный список Украины – это лишь выражение позиции Владимира Зеленского и несогласие на налаживание продуктивных взаимоотношений с Россией, в том числе в сфере развития спорта и физической культуры.

Многие спортсмены из Украины после личного желания сменить гражданство на российское стали чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, отмечая высокий уровень поддержки от российского государства и профессиональный тренерский состав.

Россия всегда открыта для сотрудничества с другими странами во благо развития спортивной отрасли. Сейчас Минспорт активно взаимодействует со странами СНГ, БРИКС, ШОС. Мы не закрываемся от мира, а подобные санкционные списки не влияют на нашу деятельность по укреплению национальной системы спорта», – сказал Матыцин.

Министр спорта России Олег Матыцин включен в санкционный список Украины