Евгений Плющенко: «Москва, это было грандиозно, масштабно и очень душевно! Ждем сегодня всех в Краснодаре, будем плавить краснодарский лед»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поблагодарил участников своего шоу «Союз чемпионов», которое прошло 9 июня в Москве.

«Москва – это было: грандиозно, масштабно и очень душевно! 3 часа 20 минут как на одном дыхании!

Спасибо Диме Билану, Шаману, Диане за Вашу музыку! Спасибо всей команде «Союз чемпионов Плющенко» за высочайший профессионализм и уникальные номера только для нашего тура!

Ждем сегодня в День России всех в Краснодаре! Будем плавить краснодарский лед» – написал Плющенко.

«Зрители пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию». Плющенко получил 50 млн на шоу от президентского фонда – вот как это вышло