Муж Марии Ласицкене: «Хорошего тренера рекламирует ВФЛА для Трусовой – почти все его ведущие ученики были дисквалифицированы за допинг»

Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, прокомментировал тот факт, что фигуристка провела открытую тренировку с Евгением Тер-Аванесовым.

«Хорошего тренера рекламирует ВФЛА для Трусовой… Есть одна проблема. Почти все ведущие ученики этого специалиста в последние 6-7 лет были дисквалифицированы за допинг. Но восстановление, конечно, идет полным ходом», – написал Ласицкас.

Среди учеников Тер-Аванесова – прыгуны тройным Люкман Адамс, Анна Пятых, Виктория Валюкевич и Инета Радевича, которые были дисквалифицированы в разные годы за допинг.