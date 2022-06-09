Трусова о возрастном цензе: «Я всегда соревнуюсь только с собой. Меня не касаются правила. Буду выступать по тем правилам, которые есть»

Серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова поделилась мнением о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что ценз будет увеличиваться поэтапно – в следующем сезоне возраст останется прежним (15 лет), в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 – до 17.

«Я всегда соревнуюсь только с собой. Меня не касаются правила. Я буду выступать по тем правилам, которые есть», – ответила Трусова.

Трусова выступила в турнире по прыжкам в длину в Москве: лучший результат в четырех попытках – 4,19 м. Это норматив второго юношеского разряда

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России