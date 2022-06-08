Андрей Лазукин: «Нереализованность мотивирует идти дальше. Чтобы поставить точку, мне нужно самому понять, что сделал все, что мог»

Российский фигурист рассказал о мотивации для продолжения спортивной карьеры после травмы.

«Если говорить о моем прошлом сезоне, то он был первым после долгого перерыва из-за травмы, и честно говоря, все сразу пошло наперекосяк.

Сначала прогадали с первым стартом – не нужно было ехать на первый этап Кубка России. Лучше было бы выступить на соревнованиях в Санкт-Петербурге, потому что я приехал в Сызрань и понял, что абсолютно забыл, как выступать, как себя настраивать, все ощущения. Два года все-таки большой перерыв. Да и в начале сезона физическая форма не оптимальна.

А состав на соревнования приехал достаточно серьезный. В итоге я занял 7-е место. Затем, на втором этапе, стал 2-м. Не отобрался на чемпионат России. И сезон для меня фактически закончился уже на этой отметке.

То, что в следующем сезоне не будет международных стартов, грустно и печально. Конечно, это поубавило мою мотивацию, потому что всем спортсменам хочется выступать не только внутри страны, но и на международных стартах, иметь шанс отобраться на крупные турниры. Но других вариантов пока нет.

В межсезонье мысли были разные. Некоторые вещи и смущали, и останавливали, но я все-таки решил продолжать.

Что мотивирует идти дальше? Нереализованность. Верю, что способен на большее. Мне нравится кататься, нравится фигурное катание, хотя есть много но – травм, проблем с финансами и так далее. Но чтобы поставить точку, мне нужно самому понять, что сделал все, что мог, и тогда спокойно сказать: до свидания», – сказал Лазукин.