Президент ISU Ян Дайкема о повышении возрастного ценза: «Это очень важное решение. Я бы сказал, историческое»

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дайкема высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

Возрастной порог будут увеличивать постепенно – в следующем сезоне возраст останется прежним (15 лет), в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 – до 17.

Решение об этом было принято сегодня на конгрессе ISU, который проходит в Таиланде.

«Это очень важное решение. Я бы сказал, историческое решение», – заявил Дайкема.

Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!