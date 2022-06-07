Депутат Бурлаков о возрастном цензе: «Я уверен, что решение ISU принято в том числе для устранения юных конкуренток из России»

Депутат Госдумы РФ Сергей Бурлаков раскритиковал решение ISU о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Однозначно: решение о повышении возрастного ценза не на руку России. Всем прекрасно известно, что наши совсем юные фигуристы выигрывают крупные международные турниры и олимпийское золото.

Безусловно, что спортсмены и после 17 лет продолжат блистать на льду, но из-за возрастного ограничения могут потерять немало наград.

Я уверен, что решение ISU принято в том числе и для устранения юных конкуренток из России», – сказал Бурлаков.

Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!