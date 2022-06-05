Плющенко опроверг новость о своей госпитализации: «Мне СМИ оборвали телефон! Вызывает удивление, что сплетни пускают в самый разгар моего тура!»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опроверг информацию о своей госпитализации из-за проблем с сердцем.

В соцсетях бывший фигурист показал скриншот публикации, где утверждается, что его доставили в больницу на такси – якобы Плющенко почувствовал себя плохо во время модного показа в Санкт-Петербурге.

«Друзья, мне СМИ оборвали телефон! Показ был 1 июня и в Москве! Вчера я три раза откатался на моем шоу в Губкине и поставил свой личный рекорд, прыгнув 15 бедуинских.

Сегодня отыграл в хоккей три часа! Где ваша журналистская элементарная логика, господа?

P.S. Да, еще у меня большой автопарк машин. Я уже лет 20 как не езжу на такси! Вызывает удивление, что эти сплетни пускают в самый разгар моего тура! Зачем? FAKE News!

Смотрите мои сторис и ленту, друзья, там вся правда о моем самочувствии!» – написал Плющенко в соцсетях.