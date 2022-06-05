Лайшев о четверном акселе Малинина: «Человек он ответственный, думаю, сделает. Я верю в наших спортсменов, тем более в фигурном катании»

Президент «Самбо-70» высказался о желании американского фигуриста исполнить четверной аксель на соревнованиях.

«Это очень сложный элемент. Заявить и сделать – две большие разницы. Хотя человек он ответственный, думаю, что сделает.

Показ любого мастерства нам сейчас только на руку. Я верю в наших спортсменов, в наших ребят, тем более в фигурном катании. Ребята задали тон, высоко подняв планку российского спорта. Я верю, все возможно», – cказал Лайшев.

Илья Малинин: «Планирую вставлять четверной аксель в программу. Буду пробовать расстановку с семью четверными»