Дарья Клишина: «Нет сомнений в успехе дебюта Трусовой на легкоатлетическом стадионе. Ее участие – прекрасная идея»

Серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в длину оценила намерение Александры Трусовой принять участие в легкоатлетическом турнире.

Трусова выступит в прыжках в длину 9 июня в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

– Дарья, как вы оцените предстоящий дебют Трусовой в вашей дисциплине?

– Считаю это прекрасной идеей и замечательной альтернативой популяризации спорта. И еще, если это делает огненная , то просто нет сомнений в успехе ее дебюта на легкоатлетическом стадионе.

Объединяя такие разные, но в то же время близкие по духу виды спорта, можно привнести что-то новое и интересное, не только для спортсменов, но и, в частности, для зрителя.

Атмосфера на любых соревнованиях создается именно за счет энергии и поддержки болельщиков, которая так необходима атлетам, – сказала Клишина.

🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?