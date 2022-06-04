Марк Кондратюк успешно прошел медкомиссию перед прохождением службы по призыву

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде Марк Кондратюк успешно прошел медицинскую комиссию в военном комиссариате Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области.

Кондратюк призван в спортивную роту Вооруженных Сил РФ для прохождения службы по призыву.

«Олимпийский чемпион накануне на сборном пункте прошел тестирование на наличие COVID-19. Ему были выданы вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты призывников.

После чего Марк Кондратюк отправился на базу ЦСКА (г. Самара), где будет готовиться к присяге и участвовать в занятиях по тактической, огневой, инженерной подготовке.

За время нахождения на базе он изучит общевоинские уставы, сдаст нормативы по огневой и строевой подготовке, по обеспечению безопасности военной службы.

При этом план тренировок в рамках подготовки к соревнованиям не будет нарушен», – сообщает пресс-служба Минобороны России.