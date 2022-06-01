«Берегите детей и наше будущее». Медведева опубликовала поздравление с Днем защиты детей и поделилась детскими фото

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала пост о Международном дне защиты детей. 

«Сегодня отмечается Международный день защиты детей. В своей спортивной карьере я часто получала особую поддержку именно от детей. И эта любовь всегда была взаимна.

Наверное, в таком возрасте невозможно быть неискренним. Думаю, тяжело спорить с утверждением, что дети – цветы жизни.

От всей души – всех с праздником! Берегите детей и наше будущее! P.S. Решила поделиться своими детскими фото» – написала Медведева. 

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