Гончаренко о Загитовой: «Идти в депутаты? Возраст юный, но нет ничего недостижимого для человека с интеллектом»

Тренер по фигурному катанию оценила шансы олимпийской чемпионки Алины Загитовой стать спортивным функционером или депутатом.

«Я с ней не настолько близко знакома, но я считаю, что девушка, которая способна стать олимпийской чемпионкой, способна на многое при необходимом желании и усилии. Человек может всему научиться, все ей по плечу, главное желание.

Идти в депутаты? Ну вообще возраст достаточно юный, но будет набираться опыта, нет ничего недостижимого для человека с интеллектом. Если у нее хватило трудолюбия, упорства и всех остальных качеств, чтобы стать олимпийской чемпионкой, то, наверное, этот человек амбициозен. Чтобы стать функционером высокого уровня, нужно иметь амбиции, желания.

Неправильно будет сказать, что она не сможет, посмотрим. Нужно дать человеку шанс. Красивая, оригинальная, умная, почему бы и нет? Желаю ей удачи», – сказала Гончаренко.

Алина Загитова: «Если за короткий период удалось освоить профессию журналиста, то, может быть, скоро я смогу стать спортивным функционером»