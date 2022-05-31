Ирина Роднина: «Загитова сможет стать спортивным функционером, если хочет этого. Флаг ей в руки, молодым везде у нас дорога»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о перспективах победительницы Игр-2018 Алины Загитовой в роли спортивного функционера.

«Флаг ей в руки, молодым везде у нас дорога. Загитова сможет стать спортивным функционером, если хочет этого.

Что ей нужно для этого делать? Слушайте, я эту девочку знаю только по телевизионной картинке, никогда с ней не общалась, не разговаривала. Как я могу давать оценки ее возможностям и советовать что-то конкретное?

Желание у нее есть, а исполнение всегда зависит от человека. Надо усердно трудиться и работать над достижением цели, а что конкретно делать – это не ко мне», – сказала Роднина.

Алина Загитова: «Если за короткий период удалось освоить профессию журналиста, то, может быть, скоро я смогу стать спортивным функционером»