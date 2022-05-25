Контрольные прокаты российских фигуристов пройдут в сентябре в Москве

Федерация фигурного катания России ( ) планирует провести открытые контрольные прокаты фигуристов в конце сентября в Москве.

Об этом сообщил гендиректор организации Александр Коган.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от участия в международных стартах из-за ситуации на Украине.

«Открытые прокаты, безусловно, будут. Мы сохраняем традиционную схему подготовки сборной и проведения основных соревнований.

Ориентируемся, что в конце сентября в Москве пройдут контрольные прокаты», – сказал Коган на пресс-конференции.

Федерация фигурного катания планирует провести серию соревнований «Гран-при России». Она будет включать шесть этапов