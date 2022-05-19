Кирилл Давыденко: «Если бы не было жесткости и требовательности, возможно, не было бы нынешнего Галлямова»

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Тренер Кирилл Давыденко рассказал о работе с российским фигуристом Александром Галлямовым до его перехода в парное катание.

– В числе ваших учеников, с которыми вы раньше работали, вы называли Александра Галлямова и Глеба Смолкина. Можете вспомнить работу с ними, какими они были, будучи одиночниками?

– Мне повезло на заре тренерской деятельности, во второй или третий набор пришла кататься Николь Госвияни, лет пять с ней отработал с нуля. Машу Ставицкую я ставил на коньки. Они у меня прыгали двойные прыжки, но у меня еще не было возможности двигаться дальше на тот момент, и они перешли к другим тренерам. Но в свое время я им закладывал базу.

А с Сашкой Галлямовым у нас достаточно долго было совместное творчество. Он пришел, когда прыгал только двойные прыжки, даже дупеля не было. Саша родился в городке Березники в Пермском крае, а катался в Екатеринбурге, потом переехал в Питер. Он приехал к другому тренеру, и она уже попросила взять Сашу. Сложный товарищ. Но, знаете, простых не бывает, пока есть результаты.

– Сложный товарищ?

– Тяжело со льда было выгнать, обижался. Косячил, но понимал, что так нельзя. Мне понравилось, когда Саша выиграл юниорский мир, он тогда катался еще у Великовых, мы в зале с ним встретились, я сразу поздравил после проката, у нас хорошие отношения с Сашкой, и он говорит: «Спасибо, что вы меня тогда держали в ежовых рукавицах».

Они тогда обижались, а сейчас по прошествии лет понимают, если бы не было этой жесткости и требовательности, возможно, не было бы нынешнего Саши Галлямова. Потому что парень с характером, парень непростой.

Когда спортсмен вот с таким характером, с ним, конечно, сложно, и, если немного отпустить где-то, он просто начинает садиться на шею и ножки свешивать, а это к результату не приведет, – сказал Давыденко.

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