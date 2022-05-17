«Постоянство – признак мастерства, стабильность успокаивает и дает момент защищенности». Гончаренко о кандидатуре Горшкова на пост главы ФФКР

Тренер Инна Гончаренко оценила выдвижение Александра Горшкова на пост президента Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Я достаточно консервативный человек, для меня нет неожиданности в новости о том, что будет одна кандидатура. Да, есть некий устоявшийся процесс, который выработан федерацией, определенная стратегия на развитие, которая давала неплохие результаты, – когда хорошо, надо двигаться дальше этим же курсом.

То, что нет желающих еще баллотироваться, не совсем хорошо, было бы здорово, если бы были еще какие-то претенденты. Но если ситуация складывается так, ничего страшного не вижу, потому что постоянство – признак мастерства, стабильность успокаивает и дает момент защищенности, уверенности», – сказала Гончаренко.

Выборы главы ФФКР пройдут 25 мая в Москве. Горшков руководит федерацией с 2010 года.

Александр Горшков будет единственным кандидатом на выборах президента ФФКР