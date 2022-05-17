Алиса Ефимова: «Наша с Бломмартом цель – Олимпийские игры-2026. Ради выступления там мы все и задумали, преодолеваем сложности»

Бывшая российская фигуристка , ныне представляющая Германию, рассказала о желании выступить на Олимпиаде-2026 в Милане.

Ранее Ефимова каталась за Россию в паре с Александром Коровиным, вместе они стали победителями Кубка страны и Универсиады. Их дуэт распался после чемпионата России-2020. В сентябре 2020 года фигуристка стала в пару с немцем Рубеном Бломмартом.

– Где вы уже успели выступить за Германию?

– Прошлой осенью на контрольных прокатах сборной нас смотрели только представители федерации. А в декабре нас допустили на чемпионат Германии, и это было счастье!

Помню, я очень волновалась: долгий перерыв давал о себе знать. Я уже привыкла к рутине, когда трудишься на своем катке, а публичных выступлений нет. Утратила чувство психологического настроя и атмосферы зрителей. Все время думала: «А как начать? А надо ли здесь задержать взгляд?» и т. п. Плюс новая команда.

Мы с Рубеном не имели опыта совместных турниров, а это масса нюансов внутри пары. Еще давил груз ответственности перед командой и семьей, которая всегда оказывает мне колоссальную поддержку.

В итоге наш прокат на чемпионате не имел значения для отбора на главные старты, но с учетом личной ответственности был мощным. Когда все получилось, появилось такое сладостное чувство: «Вот ради чего все эти жертвы и труды! Наконец-то мы получаем самореализацию от тренировок!»

– Как вам атмосфера на чемпионате Германии – на контрасте с шумными чемпионатами России?

– Все происходило на маленьком катке, но зрители были. Конечно, не в таком количестве и не с таким размахом, как в России (улыбается). Но зрительский интерес мы прочувствовали. Пришли родные и друзья участников, спортсмены нашего катка. Все за нас болели, кричали теплые слова.

Правда, я обычно настолько сфокусирована на своем выступлении, что мало смотрю по сторонам и на зрителей. А на этом чемпионате – особенно. Выше я уже объяснила почему. Но все равно запомнилась классная атмосфера турнира, тем более что город уже готовился к Рождеству.

– На каких турнирах мы вас увидим в грядущем сезоне?

– Ох, мы с Рубеном настроены на полноценный сезон! Начнем его в сентябре с Nebelhorn Trophy, затем выступим на еще каком-то челленджере серии В. Гран-при – вряд ли, потому что у нас пока нет совместного рейтинга. Далее чемпионат Германии, и там уже все зависит от отбора на главные старты.

Конечно, мы целимся на чемпионаты мира и Европы, хотя в сборной серьезная конкуренция: Минерва Хазе и Нолан Зегерт, Анника Хокке и Роберт Кункель. Еще есть юниорская пара Летиция Рошер и Луис Шустер, которая, скорее всего, теперь перейдет на взрослый уровень. Квоты у страны всего две, так что будет борьба. Вот такое расписание. Если появится шанс, выступим на еще каких-то соревнованиях в промежутках.

– С планами на сезон ясно. А какие в целом на карьеру?

– Главная наша с Рубеном цель – Олимпийские игры 2026 года. Ради выступления там мы все и задумали, преодолеваем сложности. Дальше пока ничего не загадываем. Все и так быстро меняется, столько внешних обстоятельств! Будем смотреть по ситуации: в какой мы будем форме после , какие останутся желания, – сказала Ефимова.

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