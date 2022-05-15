Дмитрий Соловьев о прекращении дела об избиении: «Не даю комментариев по этому поводу»

Теги сборная России происшествия танцы на льду Дмитрий Соловьев Р-Спорт Фигурное катание

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев отказался комментировать информацию о прекращении уголовного дела в отношении избивших его мужчин.

«Я не даю комментариев по этому поводу», – заявил Соловьев.

Фигурист был избит в ночь на 21 декабря прошлого года в центре Москвы после того, как заступился за свою девушку. После избиения он был доставлен больницу с черепно-мозговой травмой. 

Сегодня стало известно, что Тверской районный суд Москвы прекратил уголовное дело по факту избиения Соловьева из-за примирения сторон.

Суд прекратил уголовное дело по факту избиения Дмитрия Соловьева из-за примирения сторон

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные