Дмитрий Соловьев о прекращении дела об избиении: «Не даю комментариев по этому поводу»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде отказался комментировать информацию о прекращении уголовного дела в отношении избивших его мужчин.

«Я не даю комментариев по этому поводу», – заявил Соловьев.

Фигурист был избит в ночь на 21 декабря прошлого года в центре Москвы после того, как заступился за свою девушку. После избиения он был доставлен больницу с черепно-мозговой травмой.

Сегодня стало известно, что Тверской районный суд Москвы прекратил уголовное дело по факту избиения Соловьева из-за примирения сторон.

Суд прекратил уголовное дело по факту избиения Дмитрия Соловьева из-за примирения сторон