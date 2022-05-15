Суд прекратил уголовное дело по факту избиения Дмитрия Соловьева из-за примирения сторон

Тверской районный суд Москвы прекратил уголовное дело по факту избиения российского фигуриста Дмитрия Соловьева из-за примирения сторон.

«Суд постановил ходатайство представителя потерпевшего удовлетворить. Уголовное дело по обвинению Смирнова Владислава Игоревича и Яковцева Владислава Михайловича каждого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Причинения вреда здоровью средней тяжести группой лиц из хулиганских побуждений»), прекратить в связи с примирением с потерпевшим.

Меру пресечения, избранную подсудимым, отменить, освободив из-под стражи в зале суда.

В суде представитель потерпевшего указал, что Смирнов и Яковцев принесли потерпевшему свои искренние извинения и деятельно раскаялись в содеянном, полностью загладили причиненный потерпевшему вред», — говорится в документе суда.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря прошлого года в центре Москвы после того, как заступился за свою девушку. После избиения он был доставлен больницу с черепно-мозговой травмой.