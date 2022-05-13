Артур Гачинский: «Риск при исполнении пятерного прыжка на соревнованиях будет не оправдан»

Бронзовый призер ЧМ-2011 Артур Гачинский поделился мнением о прыжках в пять оборотов.

– Как вы думаете, кто первым прыгнет пятерной на соревнованиях? Может, это будет Трусова, Ханю или Малинин?

– Да, видел, что Малинин сегодня прыгнул четверной аксель. Но я бы не стал делать такие громкие заявления по поводу пятерных на соревнованиях. До недавнего времени даже аксель в четыре с половиной оборота был мечтой. Будут ли прыгать пятерные на соревнованиях – для меня этот вопрос остается открытым.

– Какие моменты в системе работы над прыжками нужно проработать, чтобы подготовить спортсмена к пятерному?

– Я больше скажу, даже для четверного прыжка спортсмен должен быть уникальным и одаренным. С пятерным вопрос еще сложнее. Многооборотный прыжок – это совокупность многих факторов: высота прыжка, скорость крутки, талант. Я думаю, что тройным прыжкам можно научить любого, а четверные даются далеко не всем.

– Оправдан ли риск пятерного?

– Чтобы войти в историю как спортсмен, который впервые исполнил пятерной, конечно, оправдан. Но исполнить пятерной на соревнованиях – другая задача. Здесь, наверное, риск будет не оправдан, – сказал Гачинский.