Губерниев о критике Тихонова в адрес Тутберидзе: «Он мало того, что маразматик, ненавидящий российское фигурное катание, так еще и агент ЦРУ, видимо»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критике четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в адрес заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Тихонов заявил, что Тутберидзе ведет себя по-хамски. По его мнению, она еще не достигла в профессии уровня , , и .

«Александр Тихонов – маразматик, который ничего не понимает в фигурном катании, поэтому к его словам нельзя серьезно относиться. Вообще много чести обсуждать нынешнего Тихонова, мне кажется.

Что касается Тутберидзе, то у меня с ней были разные моменты, я тоже про нее критически высказывался, и она про меня что-то говорила. Но мы недавно встретились на приеме мэра Москвы, спокойно поговорили, сделали совместную фотографию и пожали друг другу руки. У нее своя работа, у меня – своя.

Вопрос только в том, что в спорте все определяет результат. По большому счету, нет никакого дела, какой она человек. Это неважно. Важно то, что она входит в плеяду самых выдающихся тренеров СССР и России.

Этери Георгиевна без всяких сомнений находится в одном ряду с Тарасовой, Чайковской, Мишиным, Москвиной и так далее. Нравится это кому или нет. То, что Тихонов так не считает, говорит о том, что он ничего не смыслит в фигурном катании.

Так что я не особо понимаю, при чем здесь поездка в США и ее поведение. Тихонов, что, юрист или агент спецслужб США, чтобы как-то защищать их интересы и рассуждать о законе Родченкова? Мало того, что он маразматик, ненавидящий российское фигурное катание, он еще и агент ЦРУ, видимо», – сказал Губерниев.

Тихонов о поездке Тутберидзе в США: «Этери наплевать на закон Родченкова, ведет она себя по-хамски. Слышал от одного из руководителей, как она грозилась его уничтожить»

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?