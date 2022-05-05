Катарина Гербольдт: «Трусова и Кондратюк хорошо дружат, не думаю, что у них какие-то отношения»

Бывшая российская фигуристка прокомментировала информацию о возможных отношениях и .

Ранее появился кадр, на котором фигуристы держатся за руки во время отпуска в Дубае.

– Трусова и Кондратюк, возможно, находятся в романтических отношениях. Может ли это как-то повлиять на карьеру Саши? Придаст больший импульс при изучении пятерного прыжка?

– Учитывая, что Саша и Марк хорошо дружат, я не думаю, что у них какие-то отношения. В любом случае, со своей личной жизнью они как-то сами разберутся.

Насчет того, что это придаст больший импульс в изучении пятерного прыжка, все люди разные – кому-то придает, кому-то мешает. Увидим в следующем сезоне.

– Многие считают Трусову нетанцевальной и зажатой. Могут ли отношения с Марком раскрыть ее с новой стороны?

– Может быть, новые отношения и раскроют Сашу с новой стороны. Я знаю, что они очень хорошо дружат, не думаю, что там есть какие-то взаимоотношения, – сказала Гербольдт.

Кадр дня: Трусова и Кондратюк держатся за руки на отдыхе в Дубае. Вау, новая пара в нашей фигурке?