Алина Загитова: «Завершился тур нашего чудесного шоу «Чемпионы на льду». Спасибо за огромную поддержку и подаренные эмоции! Всех люблю и жду новой встречи»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась о завершении серии ледовых шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Вчера последнее шоу тура прошло в Ташкенте.

«Вот и завершился тур нашего чудесного шоу «Чемпионы на льду».

Мы посетили шесть городов, и в каждом из них нас встречали невероятно тепло. Было так приятно видеть ваши счастливые лица и горящие глаза!

Спасибо за огромную поддержку и подаренные эмоции! Всех очень сильно люблю и жду новой встречи», – написала Загитова.

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