Ренат Лайшев: «Слышал, что есть порядка 25 стран, которые могут создать альтернативный чемпионат мира по всем видам спорта»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о возможном проведении альтернативных чемпионатов мира с участием 25 стран.

«Слышал, что есть порядка 25 стран, которые могут создать альтернативный чемпионат мира по всем видам спорта», – сказал Лайшев.

«Примут участие страны СНГ, страны Латинской Америки – Венесуэла, Аргентина, некоторые азиатские страны – Китай, Индия. Мы подсчитали, по всем видам спорта можно проводить свой чемпионат мира, количество участвующих будет около 25 стран.

Раньше тоже были альтернативные соревнования – «Игры доброй воли», конкурентные соревнования были. Проводили в дружественных странах»- добавил Лайшев.